È partito questa mattina e sarà attivo fino al 10 gennaio il drive-in allestito per volontà del Comune di Terracina, destinato a tutti gli studenti residenti che vorranno sottoporsi a un test rapido prima del rientro a scuola. I tamponi sono gratuiti e non richiedono alcuna prenotazione, non hanno valore di certificazione per ottenere Green pass, sono stati messi dal Comune a disposizione delle famiglie per uno screening preventivo alla vigilia del rientro nelle aule scolastiche. Il centro tamponi si trova in piazza IV novembre a borgo hermada e sarà operativo tutti i giorni fino al 10 gennaio dalle 8:30 alle 13:30. A gestire il servizio sarà la Croce Rossa Italiana.