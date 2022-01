E' un uomo non vaccinato di soli 33 anni, affetto da ritardo mentale e una grave forma di obesità, la vittima del covid 19 registrata oggi dalla Asl di Latina nel consueto bollettino del coronavirus. A quanto pare il giovane classe 1988 faceva parte di una famiglia no-vax del capoluogo, tutta quanta travolta dalla furia della variante omicron. Oltre alla vittima, infatti, come riporta Repubblica.it, anche la madre sarebbe ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma. Affetto da covid anche il padre che ora si è negativizzato. Il 33enne è invece morto ieri morto nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti.