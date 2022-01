Sono 1.264 contagi annunciati dalla Asl di Latina erano 880 quelli legati al responso delle farmacie. E, visto che la richiesta non accenna a diminuire, non è nemmeno chiaro quanti se ne aggiungeranno da oggi in poi. Di certo c'è solo che in sei giorni di gennaio abbiamo oltre cinquemila casi in più sul groppone, per la precisione 5.425 - dicembre, mese record in provincia dell'intera pandemia si è chiuso a quota 8.451 - e otto decessi da piangere: ieri l'ultimo in ordine di tempo, un 83nne residente nel capoluogo e risultato vaccinato. Proprio quel capoluogo che continua a far segnare un numero sin troppo cospicuo di positivi: ieri 337. E ancora: altri cinque i ricoveri registrati all'ospedale Goretti che, ormai, è tornato una vera e propria trincea anti-Covid come quando era tra i nove hub del Lazio scelti dall'ente della Pisana. Per fortuna, in terra pontina, si contano ancora anche le guarigioni, 23 nelle ultime 24 ore, e le vaccinazioni: 5.569 suddivise in 388 prime dosi, 535 seconde dosi e 4.646 dosi booster.