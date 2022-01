Torna l'incubo degli incendi nella notte sul lungomare di Sabaudia. L'allarme è scattato tra mercoledì e giovedì in prossimità del chilometro 31. Dalla spiaggia dove era montata la struttura del Duna 31.5 si levavano fiamme molto alte ben visibili dalla passerella ed un fumo denso. In pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Terracina su disposizione del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco ha raggiunto il lungomare di Sabaudia avviando le operazioni spegnimento. Una corsa contro il tempo quella della squadra del 115 considerando che le fiamme stavano rapidamente avvolgendo tutta la struttura. Nonostante il tempestivo intervento i danni sono stati molto ingenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli