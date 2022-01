Inizia il terzo anno con l'incubo Covid, e in questi primi giorni del 2022 gli agenti della Polizia locale di viale Europa, agli ordini del comandante Massimo Giannantonio, hanno effettuato una serie di attività di controllo per il rispetto delle nuove norme legate al Green pass e alla vaccinazione. «Abbiamo controllato una quarantina di attività, in particolare bar, attività sportive, ristoranti, ma abbiamo anche effettuato molte verifiche presso alcune fermate del trasporto pubblico, sia locale che regionale - spiega il comandante Giannantonio - e lo devo sottolineare, in particolare alle fermate non abbiamo dovuto contestare alcuna sanzione. Così come ai clienti delle varie attività. Abbiamo riscontrato una crescente presa di coscienza, poi è chiaro che resistono alcune sacche di contrarietà e resistenza». E' infatti passando ad analizzare le 31 sanzioni erogate in pochi giorni che emerge un dato più che interessante: si tratta esclusivamente di titolari di esercizi commerciali, datori di lavoro, e di loro dipendenti. Emergono dei casi particolari come la titolare di una nota attività che alla vista della pattuglia è letteralmente fuggita via lasciando i dipendenti a riferire che aveva avuto una emergenza a casa. I controlli in quella occasione sono andati lisci, tutto in regola. Ma gli agenti di viale Europa in quell'esercizio ci sono tornati anche la mattina dopo e hanno scoperto che la titolare, appunto, non aveva né il green pass da vaccinazione né quello da tampone.