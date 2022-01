Il ritrovamento riguarda parte di una mandibola umana, presumibilmente trasportata dalle onde del mare: è stata sequestrata e trasportata all'obitorio di Tor Vergata per gli accertamenti tecnici.

Macambro ritrovamento ad Anzio: sulla spiaggia di Lavinio-Lido di Enea sono stati rinvenuti dei resti umani. Come riportato da AdnKronos, dopo la segnalazione al 112, sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Anzio.

