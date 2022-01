Sono 835 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Inoltre, ci sono 3 nuove vittime. Si tratta di un paziente di Fondi di 94 anni, non vaccinato e con malattie pregresse, una donna di Priverno di 86 anni e un'altra donna, residente a Latina, di 66 anni. Entrambe le donne avevano patologie varie ma non si sa se fossero vaccinate contro il Covid.

Sei le persone ricoverate nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi sono stati registrati nei comuni di Aprilia (108), Bassiano (1), Castelforte (8), Cisterna (34), Cori (25), Fondi (88), Formia (51), Gaeta (20), Itri (10), Latina (257), Lenola (6), Maenza (6), Minturno (37), Monte San Biagio (9), Norma (8), Pontinia (16), Ponza (10), Priverno (10), Rocca Massima (3), Roccagorga (1), Sabaudia (26), San Felice Circeo (8), Santi Cosma e Damiano (9), Sermoneta (13), Sezze (18), Sonnino (5), Sperlonga (1),Spigno Saturnia (6), Terracina (41).