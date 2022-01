I carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 32enne originario di Albano Laziale (RM) per minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia, nei confronti della compagna 35enne e dei tre figli minori.

I militari sono intervenuti a seguito di richiesta telefonica pervenuta presso la centrale operativa, nella quale veniva segnalata un lite familiare in corso.