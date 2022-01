L'ondata di gelo ha travolto anche il territorio pontino. Questa mattina particolare attenzione sulle arterie stradali SR609 Carpinetana ed SP227 Pedemontana Monti Lepini dove sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa per possibile presenza di neve e ghiaccio sulla sede stradale. L'Astral Infomobilità chiede agli automobilisti di prestare attenzione.

