Raddoppia rispetto alla giornata di ieri il dato dei positivi al covid 19 in provincia di Latina. Sono infatti 1599 i nuovi positivi, ma il dato più preoccupante sono i cinque decessi registrati dalla Asl di Latina. Sono tre di Latina (2 donne e 1 uomo), una donna di Cisterna di Latina e un uomo di Aprilia. La più giovane delle vittime è una donna di 53 anni morta al Santa Maria Goretti di Latina, non vaccinata. Delle altre vittime uno soltanto era vaccinato. A Latina si registrano 483 casi, 152 a Terracina, 129 ad Aprilia, 126 a Fondi, 101 a Formia. I tamponi effettuati nella giornata di ieri sono stati effettuati 10.200 tamponi circa, tra test rapidi e molecolari.

