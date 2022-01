Perde il controllo della Fiat Panda e finisce fuori strada, centrando e abbattendo con l'auto un palo del telefono. L'incidente si è verificato questa mattina ad Aprilia in via Guardapasso ha visto coinvolta una donna, che fortunatamente non ha riportato ferite nell'impatto. La donna ha perso il controllo del volante e la vettura ha iniziato a sbandare, finendo con le ruote fuori dalla carrreggiata e poi abbattendo un palo telefonico. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia locale di Aprilia, che stanno eseguendo i rilievi e il soccorso stradale Miatello per la rimozione del mezzo incidentato.