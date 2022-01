È stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, nella tarda mattinata di oggi, per domare le fiamme divampate all'interno di un'officina meccanica al chilometro 76,700 della strada statale Pontina.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il rogo sarebbe divampato in maniera accidentale e ha interessato un cumulo di materiali di scarto, prima di estendersi a un mezzo in riparazione: l'allarme lanciato in tempi rapidi, ha permesso ai soccorritori di intervenire subito per spegnere le fiamme e bonificare l'area contenendo i danni alle strutture. Per fortuna non è rimasto coinvolto nessuno degli operai al lavoro.