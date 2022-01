Arrestato il "mostro". Nella serata di ieri gli agenti della Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con la Squadra mobile di Vercelli, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Latina, Dott.ssa Giorgia Castriota, nei confronti di un uomo della provincia di Latina, indagato dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale, commessi nei confronti della figlia, quando era minorenne.

Le indagini coordinate dalla dott.ssa Martina Taglione della Procura di Latina permettevano agli investigatori della Squadra Mobile di Latina di riscontrare che la giovane donna è stata vittima, nella provincia di Latina, tra il 2018 ed il 2020, di ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica, ed abusata sessualmente in almeno due circostanze dal padre, il quale inoltre per dissuadere la figlia dal denunciare l'accaduto, la intimoriva, negli ultimi tempi, inoltrandole dei messaggi di testo con cui la minacciava di sfregiarla con l'acido.

La giovane, nei giorni scorsi, ha trovato il coraggio di raccontare quanto subito e denunciare i fatti in Questura. L'uomo è stato rintracciato ed arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con la Squadra mobile di Vercelli, dove il prevenuto si era trasferito da anni per motivi di lavoro.