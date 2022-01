Ancora altissimi i numeri del contagio da covid 19 in terra pontina. La Asl ha infatti diramato il bollettino giornaliero dove si contano 1312 nuovi positivi. Anche nella giornata di oggi si registrano 5 decessi. Si tratta di 4 persone anziane, il più giovane aveva 71 anni. Si tratta di quattro donne di Aprilia, Terracina, Itri e Cisterna, e un uomo di Latina. Tutti quanti con patologie pregresse e una soltanto vaccinata. Il record di giornata di contagi spetta a Latina con 311, Aprilia con 198, Fondi con 92, Minturno con 76, Formia con 74. Si sono vaccinate 7229 persone, sono guarite in 9 e 11 sono state ricoverate.

