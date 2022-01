Si sono ritrovati da questa mattina a partire dalle nove, con il disagio che probabilmente fino alle prime ore del pomeriggio, senza l'energia elettrica. Nessun avvertimento ha informato i residenti di via dei Giardini ad Aprilia sui lavori in corso da parte del gestore del servizio di fornitura elettrica. Il cantiere che di fatto ha riaperto una strada ultimamente interessata da un importante lavoro di rifacimento e sistemazione ha comportato l'interruzione della fornitura di energia causando non pochi disagi ai residenti che si chiedono come mai non si siano dati la briga di avvertirli quantomeno con dei cartelli appesi. Ma soprattutto l'incredulità dei residenti è legata al fatto che questo intervento è stato fatto pochi giorni dopo la fine dei lavori di rifacimento, in pratica la strada appena rifatta è subito stata danneggiata. La polemica però non finisce qui, perché proprio l'intervento di rifacimento del manto stradale sta suscitando non poche perplessità, soprattutto ci si chiede come mai il uno dei due ponticelli non sia stato allargato per permettere il passaggio dei veicoli in maggiore sicurezza.