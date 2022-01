I carabinieri hanno fermato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e nella successiva perquisizione hanno trovato la droga che era già suddivisa in dosi per lo spaccio. Il 34enne sarà giudicato con rito direttissimo nella giornata di domani, 13 gennaio, davanti al giudice del tribunale di Latina.

