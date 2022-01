Tali reperti, tra i quali anche alcune epigrafi, non risultano inventariati tra i beni mobili del Comune, né è stata rinvenuta agli atti dell'Ente alcuna documentazione attestante l'origine e la provenienza degli stessi.

Nella specie, sono stati rinvenuti numerosi e importanti beni archeologici all'interno del Castello Medioevale, della Casa Comunale e della Biblioteca, strutture che il Comune di Itri ha necessità di rendere nuovamente fruibili al pubblico in totale sicurezza.

Il Sindaco di Itri Giovanni Agresti, nella mattina di oggi 12 gennaio 2022, ha presentato formale querela/denuncia nei confronti di ignoti in relazione al ritrovamento presso alcuni locali di proprietà comunale di numerosi reperti archeologici di cui risulta sconosciuta la provenienza.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli