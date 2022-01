Covid, D'Amato: "Oggi nel Lazio su un totale di 109.539 tamponi, si registrano 12.027 nuovi casi positivi (-761), sono 15 i decessi (-28), 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e +4.993 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno.



Raggiunta la quota delle 2,6 milioni di dosi booster effettuate, più di un adulto su due ha fatto la dose booster. oltre 85 mila sono le dosi nella fascia 5-11 anni.



***ieri record di vaccini, oltre 70 mila le somministrazioni, il 28% in più rispetto al target commissariale, in una settimana sono state fatte oltre 120 mila somministrazioni del target'

* DOMENICA 16 GENNAIO OPEN DAY DOSI BOOSTER FASCIA 12-17 ANNI: si terrà domenica 16 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP il prossimo open day dedicato alla fascia 12-17 anni per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità.



L'elenco delle strutture Aiop aderenti all'iniziativa: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2). Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo).

Open day anche presso gli hub aziendali della Asl di Rieti (ex Bosi) e della Asl di Frosinone (Sala Teatro dello Spaziani Frosinone, Psc Components Torrice, Hub Stellantis di Cassino).

* SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico.

L'elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant'Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone).



* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Nel Lazio superata quota 11,6 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,6 milioni sono dosi di richiamo il 51% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'91% degli over 12 sempre in doppia dose.



* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 190 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 365 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.983 medici di medicina generale e 386 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* 12 GENNAIO DELLO SCORSO ANNO: 1.242 ricoveri in meno in area medica, 124 in meno in terapia intensiva e 27 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione.



* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 1.695 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 872 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.082 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.746 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.



***Nelle province si registrano 3.264 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 850 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.312 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 491 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h".