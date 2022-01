Eccezionale avvistamento nell'estremo lembo del sud pontino, dove si aggira un daino albino, un esemplare molto raro. Diversi cittadini lo hanno avvistato a Suio, ma anche nei pressi del Garigliano e all'incrocio della Porto Galeo, nel comune di Santi Cosma e Damiano. La segnalazione è stata fatta dal presidente del Parco Riviera di Ulisse Carmela Cassetta, la quale ha informato il sindaco di Santi Cosma e Damiano Franco Taddeo, che a sua volta ha comunicato il tutto a Varabinieri e autorità competenti. L'obiettivo è cercare di bloccare l'animale, magari narcotizzandolo, per poi poterlo riportare nel suo habitat. Non è escluso che il daino bianco possa essere fuggito da una struttura di un privato della zona.

