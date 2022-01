Vandali di nuovo in azione ieri notte nel capoluogo pontino. Questa volta però si è trattato di un episodio mirato, consumato ai danni di una nota attività del centro, l'Osteria La Bonifica di viale Carturan: ieri mattina il gestore ha trovato il gazebo danneggiato e non ha esitato a contattare i Carabinieri per denunciare l'accaduto. Del caso si stanno occupando infatti i militari della Compagnia di Latina che hanno effettuato un sopralluogo e hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere della video sorveglianza per gli accertamenti del caso.



Il fatto risale alla notte di ieri, quando l'autore del raid vandalico si è recato in viale Carturan in sella a una bicicletta. Lo sconosciuto aveva il cappuccio del giubbino tirato su e indossava uno zainetto: utilizzando un'arma da taglio ha sfregiato in più punti il telo del gazebo, poi utilizzando una bomboletta spray lo ha sporcato di vernice.