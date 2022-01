Una spaventosa carambola d'auto sulla statale Pontina è costata la vita a un automobilista, sbalzato dell'abitacolo a causa dell'urto e finito senza vita sull'asfalto della complanare oltre la scarpata.

In circostanze al vaglio della Polizia Stradale di Latina, sono entrati in collisione tra loro quattro veicoli, due auto e due furgoni, all'altezza del chilometro 72 sul cavalcavia di via del Lido. A nulla sono valsi i soccorsi per la vittima, morta sul colpo.

Si registrano pesanti ripercussioni per la viabilità della Pontina, deviata sulle complanari.