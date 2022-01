E' scattata questa mattina alle prime luci dell'alba l'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia Costiera di Terracina, che, su disposizione del gip di Latina Giuseppe Cario, avrebbe portato all'arresto di alcuni personaggi politici della città. Ancora non è dato sapere quante persone siano state raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare. Seguiranno aggiornamenti.

