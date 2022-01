Due misure cautelari sono state eseguite questa mattina dai militari della Compagnia dei carabinieri di Terracina in collaborazione con le guardie costiere della Capitaneria di porto. Ai domiciliari sono finiti il vicesindaco è assessore all'Urbanistica Pierpaolo Marcuzzi, 50 anni, e Emiliano Suffer, un imprenditore attivo nel settore dell'intrattenimento degli spettacoli viaggianti. Dodici in tutto gli indagati, 10 dei quali a piede libero tra cui compaiono anche un tecnico e un dipendente comunale. Dal poco che ancora trapela si tratterebbe della vicenda legata all'occupazione, da parte dei privati imprenditori di un'area demaniale nella zona del porto di Terracina, definita Stella Polare, durante l'estate per ospitare le giostre, una sede che gli spettacoli viaggianti hanno utilizzato per anni e che però nell'estate del 2020 venne sottoposta a sequestro giudiziario per difformità rispetto a permessi e autorizzazioni.