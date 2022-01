Arrestato perché trovato in possesso di circa un chilo di cocaina. E' accaduto ad Aprilia, dove gli uomini della polizia hanno dato esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo di 54 anni, italiano e con precedenti penali. Il tutto nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest'area, a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell'ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D'Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l'articolazione personale della Sezione Operativa.