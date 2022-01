"Gli arresti di stamattina che hanno visto coinvolto il vicesindaco di Terracina Pierpaolo Marcuzzi ci lasciano basiti. Conosciamo da anni Pierpaolo, un amico, un amministratore competente con la passione per la politica e l'amore per la sua città. Siamo fiduciosi nell'operato della magistratura e siamo certi che sarà accertata la verità dei fatti". Lo dichiarano il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Senatore Nicola Calandrini, l'eurodeputato Nicola Procaccini e il vice portavoce regionale Enrico Tiero.

"In attesa che le indagini facciano il loro corso, abbiamo ritenuto opportuno sospenderlo da tutti gli incarichi di partito. Auguriamo a Pierpaolo di dimostrare la sua estraneità alle vicende che gli vengono contestate e auspichiamo che quanto avvenuto non sia il pretesto per altri per infangare l'amministrazione di Terracina".