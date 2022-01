In attesa della celebrazione del rito direttissimo sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza.

L'intervento dei carabinieri ha scongiurato più gravi conseguenze per la vittima, che è stata trasportata e medicata presso la clinica Sant'Anna e ha permesso di bloccare immediatamente i due uomini che sono stati arrestati.

I carabinieri hanno sorpreso i due uomini intenti in una colluttazione con un terzo soggetto, 35enne romeno, loro conoscente, che, immobilizzato a terra, era appena stato colpito ad una gamba con un coltello da cucina.

I fatti sono avvenuti a Pomezia, quando a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, una pattuglia dei militari dell'Aliquota Radiomobile, è intervenuta presso un'abitazione di via Fratelli Bandiera dove era stata segnalata una violenta lite scoppiata per futili motivi.

Lesioni personali aggravate in concorso: queste le accuse con cui un 31enne italiano e un 45enne romeno sono stati arrestati questa mattina, dai carabinieri.

