Hanno raggirato un 64enne della provincia di Padova che stava vendendo dei mobili online. Per questo sono stati denunciati per truffa sei individui residenti tra Aprilia e il litorale romano. una 45enne con precedenti e un 41enne al momento in carcere, entrambi di Reggio Emilia, un 51enne di Aprilia (Latina), una 46enne residente ad Anzio (Roma), un 32enne e una 65enne residenti a Nettuno (Roma), tutti con precedenti.

I sei si sono fatti versare soldi su diverse carte Postepay per una somma complessiva di quasi tremila euro. Poi sono spariti. La vittima ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno cominciato le indagini.