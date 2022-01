Finisce in manette un 30enne di Latina, già noto alle forze dell'ordine e trovato con un etto di marijuana in casa. I fatti sono avvenuti ieri, quando i carabinieri del Nor della Compagnia di Latina, insieme ai militari del Nucleo Cinofili di Roma, hanno perquisito l'abitazione del giovane, dove hanno trovato lo stupefacente che, opportunamente suddiviso, avrebbe creato 60 dosi. Inoltre, sempre nella casa del giovane, è stata ritrovata della mannite, sostanza da taglio solitamente utilizzata per la cocaina.

Il giovane è stato quindi arrestato e, terminate le formalità di rito, è stato trasportato nella propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.