E' di due coniugi anziani feriti e soccorsi dal 118 il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la via Pontina in direzione sud. La Panda su cui viaggiavano i due 76enni. Originari di Roma ma residenti ad Aprilia, è stata tamponata da una Audi Q5 condotta da un uomo residente a Cisterna nato nel 1958. È uscito dall'abitacolo del tutto illeso.

Diverso invece l'esito del terribile scontro per la coppia di coniugi per estrarre i quali si è faticato allungo.la Pontina è stata chiusa in direzione sud per oltre un'ora per permettere il soccorso della coppia e i rilievi da parte degli agenti della polizia stradale del distaccamento di Aprilia. Una lunga coda di oltre 5 km si è venuta a formare in direzione del capoluogo.causando non pochi problemi e disagi al traffico