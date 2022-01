"Secondo quanto riferiscono su Twitter i giornalisti che hanno seguito la conferenza stampa sul posto - riporta l'Agicom - , secondo la polizia l'idea iniziale era di rapire l'ambasciatore per ottenere un riscatto di 1 milione di dollari".

Sono stati arrestati in Congo i presunti assassini di Vittorio Iacovacci, carabiniere di Sonnino, scorta dell'ambasciatore italiano nel paese africano, Luca Attanasio, uccisi insieme all'autista Mustapha Milambo nel febbraio 2021 nell'assalto di una banda locale .

