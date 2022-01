Un drammatico incidente stradale si è registrato stasera in via Congiunte Destre nei pressi della Motorizzazione, nella periferia di Latina. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimare un ventenne, morto nel tremendo scontro tra la sua auromobile, una Nissan Micra, e un autobus della linea urbana che rientrava in deposito a fine turno. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, i due mezzi si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano la strada Congiunte in direzioni opposte: il bus stava effettuando la manovra per entrare nel deposito mentre arrivava l'utilitaria dal giovane che non ha potuto evitare l'impatto nonostante una lunga frenata. È stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco e la strada è stata chiusa al traffico.