Ancora 1340 positivi al covid-19 a Latina e provincia. Un dato in linea con quello di ieri, con Latina capofila con 304 contagiati, seguita da Aprilia con 267. Numeri alti anche a Terracina (98), Cisterna, Formia, Fondi e Sezze, tutti sopra i 60 casi. Sopra i 40 casi anche Minturno, Gaeta, Sabaudia, Priverno e Pontinia. Sono due i decessi di giornata, un paziente di Sezze, classe 1937 e una donna di Sabaudia, classe 1938, entrambi con gravi patologie pregresse.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli