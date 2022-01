Salgono sul promontorio del Circeo e si ritrovano in difficoltà nel ritrovare la strada per scendere, per questo tre ragazzi hanno allertato i soccorsi e sono stati raggiunti dai Vigili del fuoco di Terracina, dai carabinieri forestali e dal 118.



I tre ragazzi, non feriti, avevano perso l'orientamento ed hanno subito dato l'allarme al Nue112. Successivamente venivano recuperati dall'elicottero Drago vf 140, partito dal reparto volo da Ciampino, e portati in zona sicura per poi essere identificati e visitati dal personale sanitario a scopo precauzionale.