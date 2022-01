Ha risposto alle domande del gip del tribunale di Latina Giuseppe Cario l'ex vicesindaco di Terracina Pierpaolo Marcuzzi, ai domiciliari da venerdì scorso per le ipotesi di turbata libertà degli incanti, tentata truffa aggravata e falso in atto pubblico, nell'ambito di un'indagine sulla gara per ristrutturare la tribuna dello stadio di Borgo Hermada con i fondi del maltempo. Assistito dagli avvocati Mastrobattista e Agresti, Marcuzzi ha provato a smontare le accuse. «Contestata una turbativa su un appalto mai affidato, su una opera mai realizzata» dice la difesa. Interrogato, ha parlato anche l'imprenditore del luna park Emiliano Suffer, arrestato anche lui, ma per reati distinti, venerdì scorso.