Una brutta pagina di ordinaria violenza consumata in pieno centro a Latina, sotto i portici dell'ex Intendenza di Finanza, in Piazza del Popolo, da un gruppo di ragazzi che hanno assistito come spettatori paganti alla scazzottata tra due coetanei che se le sono date di santa ragione e senza esclusione di colpi. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi ed è passato inosservato, probabilmente perché si è consumato a tarda ora, quando in giro, complici il freddo e la pandemia che non vuol saperne di abbassare i toni, non c'è praticamente nessuno. Ma come impone l'idiozia generalizzata dei protagonisti di questi tristi accadimenti, qualcuno di loro non ha resistito alla tentazione di postare sui social il video del «combattimento» girato con un telefonino. E così l'evento, una volta reso di pubblico dominio, può finalmente acquisire la veste di fatto reale, accaduto.



Osservando i due adolescenti che si colpiscono con rabbia cercando ognuno di «abbattere» l'altro, si percepisce con quanta violenza si stiano affrontando ed anche con quale preparazione tecnica. Ma quello che impressiona maggiormente del filmato visibile sul gruppo Telegram «Risse italiane», è il fatto che attorno ai contendenti si è formato un cerchio di spettatori che li incitano ad eliminarsi. Urla, risate, riprese video, e nessuno che cerca di dividerli o di porre fine a quell'assurda esibizione, come se a darsele fossero due galli da combattimento invece che due ragazzi.