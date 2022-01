Il guasto improvviso di un camion sta paralizzando il traffico della corsia sud della strada statale Pontina alle porte di Latina. Il mezzo pesante si è bloccato al centro della corsia all'altezza del chilometro 75,6 dopo Borgo Isonzo, proprio all'imbocco della rotatoria dello svincolo per Piccarello, in un punto in cui la strada non è abbastanza larga per consentire il deflusso dei veicoli. Il traffico verso sud è quindi paralizzato in attesa delle operazioni di soccorso e assistenza dell'autotrasportatore bloccato.