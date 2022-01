Non sono mancate verifiche amministrative alle attività commerciali presenti sul territorio e nei pullman, presso le stazioni ferroviarie e nei bar: 38 sono stati i locali controllati fra Anzio e Nettuno. I controlli degli uomini della Polizia di Stato continueranno nei prossimi giorni in accordo con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

E' massima l'attenzione anche sul litorale a sud di Roma per i controlli green pass da parte della Polizia di Stato. Nell'ultima settimana mirati e capillari servizi, potenziati in relazione all'andamento della curva epidemiologica e finalizzati al contrasto del diffondersi del Covid e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, hanno portato al controllo di 818 persone e alla sanzione di un uomo ed una donna che, appena scesi dal treno proveniente da Roma, sono stati trovati privi di certificazione verde.

