Un violento scontro tra due automobili si è registrato nel pomeriggio di oggi all'incrocio tra via Carrara e via Verri, alle porte di Latina Scalo. All'origine dell'incidente una mancata precedenza, in un contesto di pericolo che si protrae da giorni a causa del mancato funzionamento dell'impianto semaforico che regola il traffico dell'intersezione stradale. In circostanze al vaglio della Polizia Locale di Latina, intervenuta con pattuglie che si sono occupate dei rilievi come della gestione della viabilità, un suv Bmw ha urtato frontalmente la fiancata sinistra di una Citroen C3. Uno dei due automobilisti ha riportato ferite lievi che hanno richiesto comunque le cure da parte dei soccorritori di un'ambulanza del servizio 118.