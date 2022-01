La Asl di Latina ha comunicato all'Unità di Crisi Covid il decesso di un giovane di 28 anni non vaccinato avvenuto nella giornata di ieri presso l'ospedale Goretti di Latina. L'uomo residente a Terracina era giunto al Pronto soccorso di Terracina il 16 gennaio scorso ed è stata diagnosticata infezione SarsCov2 ed insufficienza respiratoria grave. Successivamente trasferito il 17 gennaio all'ospedale Goretti di Latina nel reparto di Terapia Intensiva Covid19, con progressivo ulteriore aggravamento che ha portato al decesso dell'uomo.

