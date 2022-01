Gli animali sono stati sequestrati e dati in custodia giudiaziaria a disposizione dell'autorità. Al vaglio dei militari ci sono tutti i componenti della squadra che ha partecipato alla battuta di caccia. Il bracconiere identificato è stato denunciato a piede libero.

Nella giornata odierna, il Nucleo investigativo dei Carabinieri del Nipaf, hanno sorpreso un gruppo di cacciatori che stava effettuando una battuta al cinghiale illegale. I fatti sono avvenuti all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, precisamente in località Campo Soriano, nel territorio di Terracina.

