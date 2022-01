Tre auto, tra cui una microcar, sono rimaste coinvolte questa mattina in un incidente stradale avvenuto alle porte di Latina in via Chiesuola, lungo il rettilineo che porta verso l'Appia. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale che hanno eseguito un accurato sopralluogo, la minicar è entrata in collisione con una Fiat su cui viaggiavano quattro spagnoli che lavorano in una azienda pontina e una Peugeout, La microcar a causa dell'impatto è finita fuori strada in un piccolo canale che costeggia la strada. Il conducente, si tratta di un uomo di 39 anni residente a Latina, è stato portato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.