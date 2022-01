Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio sul Lungomare di Latina sul lato di Rio Martino. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale, due auto si sono scontrate e una si è capovolta. Il conducente di quest'ultima vettura è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale in codice rosso, uno di quelli della massima urgenza.

Il quadro clinico dell'uomo è meno grave rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Sul luogo dell'incidente sono rimasti a lungo - per un accurato sopralluogo - gli agenti della Polizia Locale di Latina. La vettura che si è ribaltata in base ai primi riscontri ha preso un'auto che era parcheggiata. A tirare fuori l'anziano dall'abitacolo è stato un uomo del soccorso stradale che si trovava per motivi di lavoro sul Lungomare, è subito intervenuto e ha infranto il vetro dell'auto per aiutare il conducente ad uscire e ha allertato i soccorritori.