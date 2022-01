«Bruciateli». Oppure. «Buttate del napal, via tutti». Sono alcuni dei commenti postati su Facebook da cinque persone residenti tra Latina e Sermoneta all'indirizzo dei rom che vivono nel campo di Castel Romano. In occasione di un mancato sgombero dell'area che si trova a ridosso della Pontina, sul gruppo Facebook Latina Degrado Urbano, era stata riportata la notizia e le frasi scritte da alcuni utenti sono finite sotto indagine. La Procura contesta la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. E' stato il pubblico ministero Claudio De Lazzaro a mettere la parola fine a tutti gli accertamenti.