Covid: D'amato, "Oggi Nel Lazio Su Un Totale Di 55.750 Tamponi, Si Registrano 7.622 Nuovi Casi Positivi (-5.029), Sono 27 I Decessi (+19), 2.047 I Ricoverati (+28), 202 Le Terapie Intensive (-5) E +7.139 I Guariti. Il Rapporto Tra Positivi E Tamponi È Al 13,6%. I Casi A Roma Città Sono A Quota 4.571.

***Oltre 12,3 Milioni Di Vaccini Complessivi, Superate Le 3,1 Milioni Di Dosi Booster Effettuate, Pari Al 66% Della Popolazione Adulta. Sono Oltre 110 Mila Le Somministrazioni Nella Fascia 5-11 Anni. L'obiettivo Entro Fine Mese E' Di Arrivare A 3,5 Mln Di Dosi Booster Superando Il 70% Della Popolazione Adulta'

***Ieri Sono State Effettuate 46 Mila Somministrazioni Di Vaccino, Oltre Il 60% In Piu' Del Target Della Struttura Commissariale.





* 2 Febbraio - Open Day Donne In Gravidanza: Si Terranno Il 2 Febbraio Prossimo Diversi Open Day Su Tutto Il Territorio Regionale Rivolti Alle Donne In Gravidanza E In Allattamento Presso La Rete Dei Consultori, Le Asl Di Rieti, Viterbo, Frosinone E Latina. Gli Ospedali Di Civitavecchia, Dei Castelli, L'ospedale Sant'eugenio A Roma, L'ospedale Grassi Di Ostia E A Tivoli Presso Palazzo Ciardi.

* Asl Frosinone – Forze Armate: Prosegue Il Tour Vaccinale Nei Comuni Montani Dell'arco Appenninico Meridionale Grazie Alla Collaborazione Tra Le Equipe Mobili Della Asl E I Team Dell'esercito.





* Scuole: Potenziato Il Contact Tracing Disposizione Degli Studenti. Si Accede Solo Su Prenotazione Sulla Piattaforma (Https://Prenota-Drive.Regione.Lazio.It/Main/Home) Con La Tessera Sanitaria E Indicando L'istituto Scolastico.

* Vaccini Pediatrici: Attive Le Prenotazioni Sul Portale Regionale (Https://Prenotavaccino-Covid.Regione.Lazio.It/Main/Home).

Sui Canali Social Di Salutelazio Le Faq E Il Video Realizzati In Collaborazione Con L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Nel Lazio Superata Quota 12,3 Milioni Di Somministrazioni Di Vaccino E Di Queste 3,1 Milioni Sono Dosi Di Richiamo Pari Al 64% Della Popolazione Adulta. Raggiunto Il 98% Di Adulti Che Ha Ricevuto La Doppia Dose E L'91% Degli Over 12 Sempre In Doppia Dose.

* Vaccino Antinfluenzale: Somministrate Oltre 1 Milioni E 208 Mila Dosi E Già Distribuiti Oltre 1 Milione 370 Mila Vaccini Ai Medici Di Medicina Generale, Ai Pediatri E Alle Farmacie. Sono Attivi Nella Campagna Ad Oggi 4.022 Medici Di Medicina Generale E 443 Pediatri Di Libera Scelta E Circa 800 Farmacie.

* Hub Vaccinali: Negli Hub Si Può Accedere Solo Su Prenotazione Per Evitare Assembramenti.

* Si È Conclusa Alla Presenza Dell'assessore Alla Sanità Della Regione Lazio, Alessio D'amato L'odierna Videoconferenza Della Task-Force Regionale Per Il Covid-19 Con I Direttori Generali Delle Asl E Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari E L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: Sono 1.772 I Nuovi Casi E 3 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 2: Sono 1.628 I Nuovi Casi E 8 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 3: Sono 1.171 I Nuovi Casi E 3 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 4: Sono 259 I Nuovi Casi E 3 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 5: Sono 793 I Nuovi Casi E 1 Decesso Nelle Ultime 24h.

* Asl Roma 6: Sono 761 I Nuovi Casi E 2 I Decessi Nelle Ultime 24h.

***Nelle Province Si Registrano 1.238 Nuovi Casi:

* Asl Di Frosinone: Sono 267 I Nuovi Casi E 1 Decesso Nelle Ultime 24h.

* Asl Di Latina: Sono 432 I Nuovi Casi E 2 I Decessi Nelle Ultime 24h.

* Asl Di Rieti: Sono 166 I Nuovi Casi E 1 Decesso Nelle Ultime 24h.

* Asl Di Viterbo: Sono 373 I Nuovi Casi E 3 I Decessi Nelle Ultime 24h.