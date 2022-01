Un intero quartiere senza energia elettrica quello compreso tra campo Boario, piazzale Carturan e via San Carlo da Sezze dove dalle 20 circa manca la corrente elettrica. Diverse le segnalazioni e soprattutto le richieste di intervento ai vigili del fuoco per soccorrere alcuni residenti rimasti bloccati dentro agli ascensori.

Non si conoscono le cause del guasto che ha tenuto al buio un intero quartiere del capoluogo pontino per oltre un'ora. In alcune case la corrente elettrica sta tornando proprio in questi minuti.