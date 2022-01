Dramma nella notte sulle strade di borgo Tufette, a Sermoneta, dove due auto si sono scontrate coinvolgendo tre persone. Una di esse è deceduta dopo la corsa al Santa Maria Goretti. Si tratta di un uomo, le cui generalità non sono ancora note. Le altre due sono ferite in modo grave. Una delle due auto, infatti, dopo il violento impatto si è ribaltato sul lato della strada. Per estrarre il corpo, ormai privo di vita, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la cappotta dell'automobile.