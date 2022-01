Non ce l'ha fatta Maria, l'anziana di 87 anni, aggredita venerdì pomeriggio da un uomo di 89 anni che come lei era ospite da diverso tempo in una Rsa di Sezze. L'uomo, in preda ad un attacco violento di cui subito dopo ha dichiarato di non ricordare nulla, ha prima picchiato con il suo bastone per deambulare un'operatrice della struttura. Subito dopo, mentre l'infermiera era in bagno ad asciugarsi il sangue, ha fatto lo stesso con l'anziana ferendola gravemente. Maria era stata condotta al Goretti di Latina dove questa mattina ha purtroppo smesso di lottare tra la vita e la morte.