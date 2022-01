Stava probabilmente tornando a casa dal lavoro, prima di andare incontro al suo tragico destino. Alessandro Covelli, classe 1975 di Latina Scalo (risiedeva in borgata Carrara) è la vittima del drammatico incidente avvenuto questa notte a Borgo Tufetta, a Sermoneta Scalo, dove l'uomo lavorava come cuoco. Due le auto coinvolte, tre le persone in totale, due delle quali ferite. Alessandro Covelli è deceduto sul colpo dopo essere uscito di strada in seguito all'impatto. L'auto si è ribaltata e una volta sopraggiunti vigili del fuoco e personale del 118, non c'era più nienta da fare.

