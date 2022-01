Raid vandalico nella notte a Latina ai danni della pizzeria Joey's in via Garibaldi al civico 50 a poca distanza dal grattacielo Key e da Largo Don Bosco, in pieno centro. Alcuni ignoti hanno lanciato la vernice rossa sulla saracinesca dell'attività commerciale, danneggiata anche l'insegna. La storica pizzeria dallo scorso ottobre si era trasferita da via Giuliani, una traversa di piazza San Marco, nei nuovi locali.

A fare la scoperta sono stati i titolari che hanno presentato una denuncia in Questura contro ignoti. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere sia della pizzeria che della zona per risalire ai responsabili del gesto.