Al volante di una Citroen Saxo priva di copertura assicurativa e senza patente, visto che non l'aveva mai conseguita, stava viaggiando lungo la via Nettunense quando ha perso il controllo della vettura finendo contro un palo. Ha 27 anni il ragazzo residente ad Aprilia che nella serata di lunedì è finito in manette con l'accusa di resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale guida senza patente e di un veicolo non coperto da assicurazione.

I due ragazzi che erano in auto con lui sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti al pronto soccorso mentre il conducente quando le agenti della polizia locale gli hanno chiesto i documenti ha dato in escandescenza e ha tentato di aggredirle. Per diversi lunghi minuti ha tenuto in scacco sia le due agenti sia i due colleghi giunti dal comando di viale Europa in supporto ingaggiando anche una colluttazione reiterata persino quando sono giunti gli equipaggi di due pattuglie del Radiomobile dei Carabinieri.

In stato palesemente alterato oltre a tentare di aggredire gli operanti in diverse occasioni si è anche gettato in mezzo alla strada. La polizia locale per sicurezza dovuto bloccare il traffico in entrambe le direzioni per diversi minuti finché il ventisettenne non è stato bloccato e ammanettato per essere trasferito in caserma. Due militari e un agente della Locale hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso.